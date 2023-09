Bonita por natureza, São Pedro é opção de destino de aventuras e relax para o feriadão

Morar ou visitar a estância turística de São Pedro é viver na pele o Brasil bonito por natureza descrito na canção de Jorge Ben Jor. À medida que se explora o município de quase 40 mil habitantes e a quase 180 quilômetros da Capital, essa é a impressão que fica, a de um refúgio com belas paisagens e opções de lazer que vão desde aventuras radicais ao descanso.

Composta por cerca de 4,2 mil leitos, a rede hoteleira de São Pedro é movimentada em suma por aventureiros de diferentes partes do País que buscam atividades no céu e em terra firme com o cenário deslumbrante proporcionado pela Serra do Itaqueri. Uma “boa pedida” para quem quer fugir da rotina neste feriadão de 7 de setembro.

AVENTURA NO ALTO

São três as modalidades de voo presentes no município: balão, parapente e asa-delta.

Desde 1979, o voo livre é tradição na cidade, quando o primeiro campeonato na modalidade asa delta aconteceu. Em meados de 1996, começaram a aparecer os primeiros parapentes, que hoje dominam a cena do voo livre aos fins de semana.

Para se ter ideia da importância do esporte, o Clube São Pedro de Voo Livre possui cerca de 200 pilotos associados e vários deles são instrutores homologados para o voo duplo, que custa cerca de R$ 300,00 e deve ser agendado.

O Parque Municipal do Voo Livre abriga uma das rampas que a estância possui para decolagem de parapente e asa-delta. Com estrutura de restaurante e vestiário, o espaço abre de quinta a domingo e tem áreas para descanso e contemplação. A outra rampa oficial fica no Parque Marcelo Golinelli.

Já a prática do balonismo é comandada na estância por um dos mestres da área no Brasil: Feodor Nenov (@airbrasilbalonismo). Empresário do ramo há três décadas que participou de um dos quadros mais inusitados da TV brasileira, quando a jornalista Glória Maria realizou a travessia entre dois balões nas alturas, em 2001.

O voo de balão deve ser agendado e a decolagem é feita sempre ao amanhecer, dura cerca de uma hora e chega a 300 metros de altura. O voo custa R$ 520,00 para adultos e R$ 280,00 para crianças até 12 anos em balão com 16 passageiros. Já para grupo de 6 pessoas o preço é R$ 3.600,00. Já para duas pessoas, o passeio romântico, sai por R$ 2.400,00.

AVENTURA EM TERRA

No km 2,5 da estrada Ulisses Guimarães, no alto da serra, o turista encontra o Rancho da Tirolesa (@rancho.da.tirolesa), que possui outra atração nas alturas. A descida, de 500 metros, é feita em duas etapas – a primeira de 300 metros e volta de 200 metros, sempre aos fins de semana. O local também oferece um restaurante e redário para descanso com vista fascinante da serra.

O Rancho é um dos points de motociclistas que são oriundos de várias regiões do País e visitam em peso o município aos fins de semana.

Outra opção ainda na serra é turistar nos parques municipais que possuem decks para a contemplação de paisagens dignas de selfies, além de quiosques e trilhas para caminhada que, geralmente, levam para cachoeiras. Um dos mais visitados na estância é o Parque Marcelo Golinelli que fica quase em frente ao também cotado Parque do Cristo, que abriga uma estátua de 17 metros de altura que, assim como a carioca, “abraça” a cidade e é acessada por uma escadaria que relembra a Selarón.

Para os amantes de aventuras, mas em terra firme, a dica é não perder os off-roads (@santanasranchoficial) em São Pedro. É possível conduzir jipes, quadriciclos, UTV’s ou curtir o passeio como passageiro de um caminhão safari (6×6). Todo o trajeto é guiado por profissionais e inclui circuito pelas estradas de terra que levam às cachoeiras, entre elas, a cascata Dorigon. As atrações vão de R$ 70,00 (passeio de caminhão) a R$ 299,00 (UTV).

Há ainda a possibilidade de curtir outras trilhas pela serra do município, que já sediou eventos de motocross e jipeiros.

Já para quem quer se aprofundar na contemplação da natureza o passeio até o Cruzeiro do Facão, que tem visitação aberta e fica na divisa com Itirapina, é atração inesquecível. Conhecido por ser o ponto mais alto da serra, o local possui cenário fascinante, onde pode-se ver várias cidades dali.

ROTA RURAL

As propriedades rurais abertas à visitação ampliam a imersão do turista no mundo rural de São Pedro. Referência no Guia Garfo de Ouro 2020, o sítio Coloninha I (@sitiocoloninha1) oferta o que há de melhor na culinária caipira nos almoços aos fins de semana. Após a refeição, tirar uma sesta em redes ou andar a cavalo são opções.

Aberta ao público no início de 2023, a fazenda centenária Santa Júlia (@fazendasantajuliasaopedro) oferece brunches reservados aos domingos e também trekking que são agendados. O espaço, que também pode ser alugado para estadia em grupo, proporciona ao turista verdadeiras imersões na história do Brasil, na natureza e na gastronomia.

CULTURA

Convite para imersão à cultura local, o centro histórico oferece um leque de lojas para aquisição de bordados e enxovais, além da tradicional Feira de Artes e Artesanatos.

No Museu Gustavo Teixeira, tesouros da história da cidade podem ser visitados, e há ainda a Feira do Produtor Rural, que funciona aos fins de semana e oferece ao turista produtos fresquinhos e orgânicos direto da roça.

“Somos um dos principais destinos turísticos do Estado de São Paulo, referência nacional para aventureiros e motociclistas e também internacional quando o assunto é parque temático, mas digo sempre que o melhor da estância são os são-pedrenses, um povo simples e muito acolhedor, que não mede esforços para agradar seu turista”, destaca Ronaldo Gasparelo, secretário municipal de Turismo.

No amplo calendário de eventos da cidade destacam-se o Carnaval, as quermesses de São José, Santo Antônio e São Pedro, o Encontro de Motociclistas, o Festival de Comidas Gigantes, o Festival Gastronômico de Inverno, o São Pedro Adventure e a Semana Gustavo Teixeira.

PARQUE AQUÁTICO

São Pedro é também a casa do Thermas Water Park (@thermaswaterpark), 7º parque aquático mais visitado na América Latina e o 4º no Brasil. O ranking internacional é elaborado pela Themed Entertainment Association (TEA) e tem como base números de 2022.

Entre as inúmeras atrações, o Thermas Water Park traz a maior piscina de ondas do Estado de São Paulo, o maior parque infantil da América Latina, além de diversos toboáguas, recreação, fazendinha entre outras.

Em junho deste ano, a cidade conquistou o prêmio Top Destinos Turísticos, na categoria “parques temáticos e naturais”. A premiação é concedida pela Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil (ADVB) e Associação Mundial dos Profissionais de Viagens e Turismo (Skål Internacional São Paulo).

SERVIÇO

Para mais informações sobre o destino siga @setursaopedro