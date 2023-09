CCR RioSP inicia as obras de ligação das pistas expressas da via Dutra à rodovia Fernão Dias

A CCR RioSP iniciou nessa semana a construção dos novos viadutos que farão a interligação das pistas expressas da Via Dutra à rodovia Fernão Dias, que conecta São Paulo a Belo Horizonte (MG), altura do km 226. No total, serão três novos viadutos interligando as pistas sentido São Paulo e Rio de Janeiro da Via Dutra. Além de uma ligação contrária, da rodovia Fernão Dias à Dutra.

Nessa fase, os serviços acontecem na pista sentido São Paulo, no trecho de ligação da Via Dutra à rodovia Fernão Dias. Os trabalhos fazem parte do pacote de melhorias e ampliação da capacidade de tráfego que trarão mais fluidez ao tráfego da região Metropolitana de São Paulo. A CCR RioSP, concessionária do Grupo CCR, fará um investimento financeiro de R$ 1,4 bilhão nas obras de ampliação de capacidade de tráfego na região metropolitana de São Paulo, além de geração de 4 mil empregos diretos e indiretos.

Alterações no tráfego

Para realizar os trabalhos com segurança, o tráfego na região passará por modificações. Na pista marginal sentido São Paulo, o acostamento já está interditado. Também será interditada a faixa da esquerda. Na pista expressa sentido São Paulo, os fechamentos estão programados para o acostamento e faixa da direita.

A região de obra será toda sinalizada com utilização de barreiras de concreto, cones, placas de orientação e painéis eletrônicos de mensagens. Além de boletins diários na programação da CCRFM. A previsão é que os novos viadutos fiquem prontos em 2025.

Investimento na Região Metropolitana de São Paulo

O conjunto de melhorias trará mais fluidez, conforto e segurança aos motoristas que utilizam à Via Dutra (BR-116), entre à capital paulista, passando por Guarulhos até o km 204, em Arujá, no Alto Tietê (SP), em um dos eixos de maior desenvolvimento econômico do País. São mais 300 mil veículos que trafegam diariamente por esse trecho da Via Dutra, numa região que concentra uma população superior a 11 milhões de pessoas e um grande núcleo industrial, empresarial e logístico do Estado de São Paulo.

As obras tiveram início em julho, com o desmonte do antigo viaduto de Bonsucesso, onde serão construídas novas pistas marginais e ampliação das pistas expressas. Outro trecho já iniciado é a construção de um novo trevo na região do complexo viário Jacu Pêssego. Essa obra é importante pois contribui para melhorar ainda mais a fluidez do tráfego do local e a região do trevo de Bonsucesso, uma vez que este dispositivo será uma nova opção de retorno para o motorista.

Também está em andamento uma nova chegada a São Paulo pela ponte do Tatuapé. Também está previsto no contrato de concessão a construção de 24 quilômetros de novas faixas nas pistas expressas da Via Dutra, sendo 12km em cada sentido da rodovia, aumentando de duas para três faixas de rolamento, além da construção de um viaduto que fará a interligação da pista expressa da Via Dutra a rodovia Hélio Smidt – principal ligação ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

E as melhorias não param por aí. A Via Dutra será 100% iluminada e conectada. Nesse mesmo trecho – entre São Paulo e Arujá – serão instaladas 27 novas câmeras de monitoramento e outras 203 câmeras de detecção automática de incidentes (DAIs). Para mais informações sobre as obras na região Metropolitana de São Paulo, é só acessar o site www.obrasccrrodovias.com.br.