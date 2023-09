Laudos apontam que bebê morto por asfixia no Pimentas não foi espancado pelo pai

Laudos realizados pelo Instituto Médico-Legal (IML) para a confirmação da causa de morte do bebê de 11 meses por asfixia no dia 06 de agosto no Pimentas, não constataram agressões até então apontadas pela mãe da criança como feitas pelo pai, Ivanildo Teixeira da Silva. De acordo com as informações, a criança morreu devido a uma broncoaspiração – entrada de substâncias estranhas, como alimentos, na via respiratória, mas não há sinais de traumas. Segundo o documento “não há como afirmar ou negar que a broncoaspiração ocorreu devido a algum trauma”.

Com a finalização do laudo, o juiz de direito da Vara do Júri do Foro de Guarulhos, Pablo Rodrigo Palaro de Camargo, pediu a liberdade do homem que estava em prisão temporária desde o dia 14 de agosto. Ao HOJE, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, informou que o 4º DP da cidade segue investigando o caso através de inquérito policial. “A prisão temporária do suspeito, de 25 anos, pai da criança, foi decretada pela Justiça, mas após a finalização dos laudos, foi possível constatar que não haviam lesões, e a criança havia falecido por ter engasgado com o leite. O homem foi ouvido e liberado. A autoridade policial segue ouvindo testemunhas e realizando diligências para o esclarecimento dos fatos”, diz.

Relembre o caso

De acordo com o boletim de ocorrência registrado por Stephani Vitoria da Silva Costa, mãe da criança, na data de morte do bebê uma discussão entre ela e Silva foi iniciada por volta das 10h, após ser questionado sobre uma possível traição. A mulher ameaçou ir embora de casa, mas foi agredida com socos no rosto. Tempo depois o homem dormiu e os ânimos se acalmaram.

De acordo com Stephani, por volta das 18h, ele acordou com a criança chorando, preparou uma mamadeira e jogou na cama, gritando para que o bebê parasse de chorar. À polícia, a mãe diz que foram desferidos socos contra o bebê, que ficou pálido. “Ele percebeu que a criança ficou pálida e tentou dar mamadeira para que ele se acalmasse. Ele mamou um pouco e parou de chorar. Em seguida, colocou ele na cama e, mesmo em silêncio, deu mais três socos na barriga dele, agredindo também a mãe, com socos no braço e na costela”, consta no BO.

Ao perceber que a criança estava sem ar, o homem o levou ao Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso e, aos médicos, disse que ele havia se engasgado com o leite, mas fugiu do local, deixando a criança enquanto era socorrida.