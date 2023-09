Confira quais foram os principais pagamentos realizados pela Prefeitura

O HOJE publica as terças-feiras e quintas-feiras, os maiores pagamentos efetuados pela Secretaria de Fazenda a empresas fornecedoras e prestadores de serviços à Prefeitura de Guarulhos.

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

Dia 15 de setembro de 2023

CONSORCIO MONITRAN GRU

OBJETO: Serviços técnicos de gerenciamento e implantação de tráfego por meio de tecnologia.

VALOR: R$ 1.754.827,90

POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

OBJETO: Serviços de conservação das áreas ajardinadas e manejo arbóreo dos próprios pertencentes à Secretaria de Educação.

VALOR: R$ 1.455.328,82

ECR ENGENHARIA LTDA

OBJETO: Prestação de serviços de consultoria técnica em engenharia, com finalidade de prestação de serviços de gerenciamento, supervisão e fiscalização da execução de projetos e obras novas, reformas, ampliação, adequações e manutenção de edificações sob responsabilidade desta Secretaria – 11ª medição – Período de 01/07/ 2023 à 31/07/2023.

VALOR: R$ 1.081.099,59

DIGITAL JUNDIAÍ LTDA

OBJETO: Impressão por meio de outsourcing a partir de impressoras multifuncionais e copiadoras.

VALOR: R$ 702.796,28

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OBJETO: Despesas com tarifa relativa à cobrança da primeira parcela de Comissão de Estruturação conforme enquadramento do Município para comprovação das condições orçamentárias junto a Caixa Econômica Federal, visto que há necessidade de pagamento devida sobre o valor do Financiamento à infraestrutura e ao Saneamento- Finisa – nº 0609.229-55 no âmbito do Programa de Financiamento, cujo objeto: Serviços de Recapeamento e Revitalização de Praças na Cidade de Guarulhos.

VALOR: R$ 700.000,00

AMORE AL DENTE CUCINA ITALIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios.

VALOR: R$ 606.777,81

SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios.

VALOR: R$ 552.530,68

FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA

OBJETO: Sistema informatizado que gerencia o serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota municipal, e o fornecimento de peças, tintas, materiais para pintura, pneus e lubrificantes.

VALOR: R$ 438.567,46

LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios.

VALOR: R$ 401.831,98

EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção, suporte e atualização do sistema informatizado de controle de gestão do ISSQN, do sistema emissor da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e no sistema de acompanhamento e fiscalização do ICMS (Dipam).

VALOR: R$ 389.484,68