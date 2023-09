Conheça as áreas de atuação de um contador

As áreas de atuação de um graduado em Ciências Contábeis são vastas, por isso, é comum se questionar sobre o que faz um contador. Os profissionais atuam acima de tudo com finanças, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, lidando com burocracias exigidas por essas atividades.

A profissão pode atuar diante de questões patrimoniais, trabalhistas, tributarias, fiscais, entre outras. E tem crescido cada vez mais devido as possibilidades de atuação e boas vagas no mercado. Hoje, os bacharelados possuem grande importância na tomada de decisão na gestão de organizações.

Presentes em diferentes setores empresariais, desde o controle financeiro e pessoal até mercado corporativo, inclusive no setor público, a expansão da área passou a exigir que os profissionais estejam em constante atualização, pois cada atividade necessita de habilidades distintas. Por isso, ao ingressar no curso de Ciências Contábeis, é importante saber qual campo de atuação combina melhor com o seu perfil. Conheça três possibilidades de atuação:

Consultoria financeira: Nesta área o consultor estará presente na tomada das melhores decisões, sendo responsável pelo lançamento de contas, podendo atuar em setores como: comércio exterior, sistemas, controle interno, análise financeira, contabilidade aplicada, finanças, tributos, entre outros. Nesse caso, os profissionais podem atuar não somente nas empresas, mas também de forma autônoma.

Contador: Dentro de um escritório contábil, o profissional será responsável por calcular impostos de clientes, controlar receitas, lançar notas, entre outras atividades. Neste caso a atuação pode ocorrer em empresas de diferentes setores como hospitais, escolas, comércios, entre outros.

Auditor: Atuando como auditor interno, o profissional será responsável por conferir todos os possessos da empresa, analisando dados contábeis e garantindo que sejam realizados de forma legal. Já o auditor externo, diferente do interno, que é contratado pela empresa, trabalhará de forma temporária para analisar os processos, podendo ocorrer anualmente para garantir a credibilidade da empresa.