Fim da temporada das orquestras traz estreias sinfônicas ao Teatro Padre Bento

A GRU Sinfônica apresenta concerto de encerramento da temporada 2023 das orquestras de Guarulhos no próximo domingo (10), às 11h, no Teatro Padre Bento, no Jardim Tranquilidade. O espetáculo é gratuito e os ingressos devem ser reservados pelo site https://orquestrasdeguarulhos.com/ingressos.

Sob regência dos maestros Emiliano Patarra e Renan Vitoriano, a programação conta com as estreias sinfônicas de Abertura Cartagena, de João Guilherme Ripper, Alvorada na Serra, de Victor Castellano, e Sonhos de Criança, de Nibaldo Araneda, além da obra-prima Finlândia, de Jean Sibelius.

O espetáculo conta ainda com a participação das Escolas da Prefeitura de Guarulhos José Jorge Pereira, Virgilina Serra De Zoppi e Pixinguinha, encerrando as atividades do programa Músicas nas Escolas 2023 com um recorte criativo das atividades realizadas pelos instrumentistas da Orquestra GRU Sinfônica na formação musical de estudantes da rede municipal.

“Este momento é de grande importância para juntar no palco as duas facetas do Música nas Escolas: o elemento artístico, expresso por meio da performance, e o pedagógico, concretizado pelo ensino de música”, enfatiza Patarra ao observar a riqueza do momento em que os alunos poderão conferir seus professores atuando junto à orquestra.

Do palco para o estúdio

As peças apresentadas nesse espetáculo também integram o segundo álbum de estúdio da Orquestra GRU Sinfônica, que será gravado no próximo ano em parceria estabelecida no início de 2023 com a Faculdade Santa Marcelina.

Somado a esse repertório com um recorte de diferentes gerações de compositores, distintos campos de atuação e formas diversificadas de expressão e sensibilidade musical dentro do universo sinfônico, o álbum conta ainda com as peças AnteLuz, de Kevin Camargo, e Choro Patético, de Edmundo Villani-Côrtes.

A proposta, de acordo com o maestro Patarra, é tornar o álbum acessível a diferentes públicos. “A ideia é trazer composições grandemente instigantes, nada que seja difícil, mas que também não seja óbvio, e que as pessoas possam, no confronto com essas obras, despertar sua sensibilidade”, explica.

Iniciativa das secretarias de Educação e Cultura, o concerto de encerramento da temporada 2023 das orquestras de Guarulhos conta com o apoio cultural do programa Mais Futuro.

Serviço

O Teatro Padre Bento fica na rua Francisco Foot, 3, Jardim Tranquilidade.