Guarulhos terá feira de adoção, doação de kits e orientações veterinárias no dia 8

No dia 8 de dezembro, aniversário de 464 anos de Guarulhos, o Departamento de Proteção Animal de Guarulhos realiza mais uma edição do GruAnimal. O evento acontece das 9h às 12h na tenda verde do Bosque Maia e terá cães e gatos para adoção, doação de kits com ração e outros produtos, orientações sobre bem-estar animal e a legislação municipal com a presença de protetores e veterinários atuantes na causa animal.

Todos os animais disponíveis para adoção são vacinados, castrados e microchipados. No ato da adoção é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documentos pessoais e preencher um termo de responsabilidade.

Para conhecer alguns dos cães e gatos à espera de e uma nova família e obter outras informações basta acessar o site dpan.guarulhos.sp.gov.br.