Em vídeo, Tadeu Schmidt dá spoiler sobre nova dinâmica do ‘BBB25’

O Big Brother Brasil 25 começará em janeiro, mas o apresentador Tadeu Schmidt já soltou algumas das novidades da próxima edição, em vídeo postado nas redes sociais na quinta-feira, 19. Entre os spoilers, ele explicou que alguns convidados especiais de outras edições vão fazer parte do “esquenta”, na edição comemorativa de 2025.

Além disso, segundo ele, um dos quartos terá uma temática “de época” e duplas enfrentarão um novo tipo de dinâmica durante o começo do programa. Ele brincou com não poder contar nada, e disse que o quarto do líder terá um novo espaço: “Jamais eu comentaria que ele [espaço do líder] vai ter um sofazinho, uma poltroninha só dele, por exemplo”.

Alguns dos convidados já foram anunciados, como Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, que estarão no Bate-Papo BBB. Beatriz Reis e Thiago Oliveira apresentarão os flashes da programação.

A próxima edição não contará com a direção de Boninho, que esteve na Globo por 40 anos, mas se aposentou em 2024. Rodrigo Dourado é quem comandará o BBB 25, pela primeira vez, apesar de já atuar na produção e direção do programa há 20 anos.

A nova edição do Big Brother Brasil estreia na Globo no dia 13 de janeiro de 2025.