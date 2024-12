Disney retira trama sobre transição de gênero de ‘Win or Lose’

- PUBLICIDADE -



A nova série animada da Disney com a Pixar, Win or Lose, teve removido da trama um arco narrativo que aborda a transição de gênero. Segundo The Hollywood Reporter, portal americano, em uma matéria exclusiva publicada na terça-feira, 17, um representante da empresa confirmou a retirada do conteúdo.

“Quando estamos falando de um conteúdo animado para uma audiência mais jovem, reconhecemos que muitos pais prefeririam abordar certos assuntos com seus filhos em seus próprios termos e no momento adequado”, comentou o porta-voz.

A empresa não deu mais detalhes sobre a retirada do material, mas explicou que o personagem continuará a existir, com algumas falas removidas ou trocadas. O portal explicou que a decisão teria sido tomada pelo estúdio há alguns meses.

A atriz que interpreta a personagem, e que também é uma mulher trans, Chanel Stewart, contou ao portal Deadline sobre a decisão de retirar o conteúdo da série: “Fiquei muito desapontada. No momento que eu peguei o roteiro, eu me animei a falar sobre a minha jornada e em poder ajudar outras garotas trans. Isso teria sido uma conversa importante. Histórias trans importam, e merecem ser ouvidas”.

ESCOLA. Win or Lose é uma série de oito episódios sobre um time misto de softball chamado Pickles, em uma escola de ensino fundamental. Cada um dos episódios retrata um dos personagens separadamente, em sua vida fora do campo, seja ele um treinador, um jogador ou um dos pais, enquanto se preparam para um campeonato.

A direção e o roteiro são de Carrie Hobson e Michael Yates, com produção de David Lally. A estreia do primeiro episódio seria em 6 de dezembro, mas foi adiada para 19 de fevereiro de 2025.