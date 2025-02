Conservatório de Guarulhos dá início à fase prática de seleção de alunos

- PUBLICIDADE -



Nesta segunda-feira (10) teve início a segunda fase do processo seletivo para as turmas de 2025 do Conservatório Municipal de Guarulhos. A etapa anterior consistiu de prova de percepção musical, enquanto que agora a avaliação é prática: nela os aprovados são entrevistados pelos professores responsáveis pelas especialidades (instrumentais e vocais) e podem demonstrar seu conhecimento prático musical.

O diretor do Conservatório, maestro Marcelo Mendonça, falou sobre as etapas do processo seletivo. “Para uma seleção inclusiva e democrática nossa primeira fase busca estabelecer um filtro mais relacionado à musicalidade do que ao conhecimento técnico. Da mesma forma, a entrevista com o professor, que é a etapa atual, leva em consideração tanto a aptidão quanto o domínio já demonstrado pelo possível estudante, de forma que pode haver aprovação mesmo para alunos que ainda estejam em nível principiante de prática”.

O servidor municipal Jamil El Harfuche El Fakih, de 34 anos, concorrente a uma vaga no curso de saxofone, esteve no Conservatório na manhã desta segunda-feira para a prova. Ele, que descobriu o interesse pelo instrumento usando um saxofone emprestado, comentou sobre suas motivações e expectativas. “Eu sempre tive fascínio pelo sax devido a uma foto de meu avô, falecido ainda durante minha infância, com o instrumento. Em um dado momento, ao mesmo tempo em que tive acesso a um sax, também me aproximei do Conservatório, do qual sempre ouvi comentários positivos. Assim, comprei meu próprio instrumento, me preparei para a avaliação e agora estou aqui esperando me tornar brevemente mais um de seus alunos e formalizar meus estudos musicais”.

As provas práticas acontecerão até a próxima sexta-feira (14), de acordo com agendamento enviado aos selecionados. Entre os dias 17 e 21 de fevereiro os aprovados devem efetivar suas matrículas e as novas turmas têm início em 10 de março.