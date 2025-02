GCM apreende adolescente por ato infracional no Jardim Santo Expedito 

Agentes da Inspetoria Norte da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam na manhã desta segunda-feira (10) um adolescente por ato infracional análogo ao furto. A equipe, durante patrulhamento preventivo pela avenida José Brumatti, no Jardim Santo Expedito, foi acionada por testemunhas sobre o furto em uma farmácia na mesma via.

Com as características do autor, os agentes fizeram uma varredura na região e o localizaram na rua Elizabete, proximidades do local dos fatos, ainda com os produtos subtraídos do comércio. Identificado como adolescente pela GCM, imediatamente tentou-se contato com os pais ou responsáveis, mas sem sucesso.

Em seguida, as informações foram repassadas à autoridade de plantão no 7º Distrito Policial, para onde o infrator, os produtos furtados, as testemunhas e o gerente da loja foram encaminhados. Após oitivas, na presença da mãe do adolescente, que compareceu ao DP, a autoridade de plantão lavrou boletim de ocorrência circunstanciado por ato infracional análogo ao furto.

Mediante um termo de compromisso e responsabilidade, o infrator foi liberado para a genitora pela autoridade policial, para apresentação imediata ao juiz da Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos. Os produtos furtados foram restituídos ao gerente do estabelecimento comercial.