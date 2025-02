Programa Viver Saudável abre inscrições para grupos de mudança de estilo de vida em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



Estão abertas as inscrições para o programa Viver Saudável, iniciativa da Prefeitura de Guarulhos que desde 2022 auxilia adultos com sobrepeso e obesidade na adoção de hábitos mais saudáveis. A ação é voltada a pacientes cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e busca promover mudanças no estilo de vida por meio de orientações sobre alimentação, prática de atividades físicas e outros aspectos essenciais para a melhoria da qualidade de vida.

As inscrições podem ser feitas presencialmente na UBS de referência do paciente até o dia 28 de fevereiro. Os participantes serão acompanhados por uma equipe multiprofissional, formada por médicos, nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos e educadores físicos, que conduzirá encontros em grupo entre março e dezembro de 2025, sempre na UBS onde o paciente é atendido. Confira os endereços das UBS de Guarulhos em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

Os encontros abordarão temas fundamentais para a compreensão e o enfrentamento da obesidade, como os aspectos psicológicos da relação com a comida, diferenças entre fome e vontade de comer, saciedade e o impacto da ansiedade, do estresse e de outras questões relacionadas à saúde mental. Além disso, serão discutidos mitos e verdades sobre a alimentação, efeitos das comidas ultraprocessadas e estratégias para o aproveitamento integral dos alimentos.

Sobre a obesidade no mundo e no Brasil

A obesidade é uma doença crônica, definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo, que apresenta risco à saúde. Nas últimas quatro décadas a prevalência de obesidade tem aumentado de maneira epidêmica em todas as faixas etárias, representando atualmente um grande problema de saúde pública mundial. No Brasil, essa doença crônica aumentou 72% nos últimos treze anos, passando de 11,8% em 2006 para 20,3% da população em 2019.

Para a OMS, uma pessoa com obesidade possui índice de massa corporal (IMC) maior ou igual a 30 kg/m². Já pessoas com IMC entre 25 e 29,9 kg/m² são consideradas com sobrepeso. De acordo com o Ministério da Saúde, até 2025 aproximadamente 167 milhões de brasileiros (crianças, adolescentes e adultos) se tornarão menos saudáveis por apresentarem sobrepeso ou obesidade.