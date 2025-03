Defesa Civil de Guarulhos participa de força-tarefa regional contra a dengue

- PUBLICIDADE -







Pela segunda vez neste ano, técnicos da Defesa Civil de Guarulhos participaram de um esforço conjunto regional promovido pela Defesa Civil estadual para atuar contra a dengue. Ao longo desta quarta-feira (12) o município de Mairiporã recebeu agentes de diversas cidades da Região Metropolitana de São Paulo.

A Defesa Civil de Guarulhos esteve presente com dois agentes e uma viatura com o objetivo de reduzir criadouros do Aedes aegypti, exterminar mosquitos adultos e conscientizar a população sobre a prevenção à dengue.

O trabalho em Mairiporã teve início às 7h e foi realizado em quatro frentes: conscientização da população com distribuição de panfletos, vistoria de imóveis em busca de focos, limpeza de espaços públicos e nebulização de áreas potencialmente sujeitas à contaminação.

A novidade nesta ação foi o uso de um drone pulverizador, como explicou o coordenador da Defesa Civil de Guarulhos, coronel Waldir Pires. “Muitas regiões de nossas cidades permanecem cobertas de mata nativa, o que é muito positivo em relação à preservação do meio ambiente, porém cria dificuldades no combate a focos de dengue, que são vencidas com o uso do drone para pulverização remota”.