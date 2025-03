Prefeitura leva 250 idosos do projeto Movimento 60+ ao cinema 

- PUBLICIDADE -







Cerca de 250 idosos do projeto Movimento 60+, em sua maioria mulheres, participaram nesta terça-feira (12) da sessão gratuita de cinema regada a pipoca e refrigerante no Circuito Cinemas do Shopping Bonsucesso, que exibiu o filme Uma Advogada Brilhante, protagonizado pelo humorista Leandro Hassum. A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos em parceria com o cinema faz parte da programação da Subsecretaria de Políticas para o Idoso para o Mês da Mulher.

Agitando bexigas rosas, os participantes dos polos Chico Mendes, CIC Pimentas, UBS Jurema e Reinaldo Afonso do projeto Movimento 60+ saudaram o prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, que prestigiou a ação. “Meu coração se enche de alegria e emoção ao ser recebido por esta turma que faz atividades físicas no projeto. Gostamos de gente e estamos trabalhando e fazendo o melhor por vocês”, disse Lucas.

O objetivo do projeto foi lembrado pelo secretário de Direitos Humanos, Felipe Marques de Mendonça. “Esta ação visa não só à prática de exercícios físicos, mas também a proporcionar lazer e cultura. Vale ressaltar ainda que este governo ampliou os serviços de saúde aos idosos com a verificação da saúde dos alunos do projeto Movimento 60+ nos polos em todas as regiões da cidade”, disse.

Já a subsecretária Erika Cristiane Kliman Benedito destacou a oportunidade de viabilizar um momento de descontração e socialização. “Este é um projeto que vai muito além de zelar pelo bem-estar e pela saúde. Nossos idosos já passaram por tantas histórias, tantos desafios e proporcionar a eles um bom filme, risadas e emoção ao lado de amigos faz toda a diferença. Afinal, cuidar deles é garantir leveza, dignidade e felicidade. A vida precisa ser celebrada em todas as fases”.

Energia e alegria

Aluna do Movimento 60+ no CIC Pimentas, Josefa de Oliveira, de 62 anos, é conhecida como Zélia. Viúva, mãe de dois filhos e avó de cinco netos, ela atribui a vitalidade que sente às atividades físicas do projeto. “Amo a ginástica, que me tira a canseira, e me sinto renovada a cada dia”, revelou. Nem sempre ela tem companhia para ir ao cinema. “Amo dar risada. Hoje com certeza vou rir bastante porque estar com minhas colegas do CIC é diversão garantida”, completou.

Acompanhada das colegas do polo UBS Jurema, Maria das Graças dos Santos, de 72 anos, é viúva e aprovou a atividade. “Gosto muito de comédia e faz um tempinho que não ia ao cinema. É a primeira vez que tem cinema com a turma do polo e já estou me divertindo”, contou a moradora do Parque das Nações.