Prefeitura lançará a cartilha Por Uma Prática Antirracista no Serviço Público na sexta-feira

Na próxima sexta-feira (21), às 9h, a Subsecretaria da Igualdade Racial de Guarulhos lançará a cartilha Por uma Prática Antirracista no Serviço Público no auditório da Secretaria de Educação (rua Claudino Barbosa, 313, Macedo). O evento acontecerá em alusão ao Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, instituído como 21 de março pela Organização das Nações Unidas em 1960.

A cartilha é um instrumento que visa a oferecer aos servidores uma contribuição para aperfeiçoar a prestação de serviços públicos no município considerando a diversidade racial da população (negros, indígenas, ciganos e demais segmentos discriminados da população, incluindo-se os povos vítimas de racismo e xenofobia), os avanços legislativos para a proteção das pessoas discriminadas racialmente e a missão de prestação de serviços com equidade.

Na oportunidade haverá uma palestra com o diretor de Relações Institucionais da Universidade Zumbi dos Palmares, José Alberto Saraiva Fernandes, que é membro titular da Comissão Nacional dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, do governo federal.