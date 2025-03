GCM prende homem por tráfico de entorpecentes no Jardim Vermelhão

- PUBLICIDADE -







Agentes da Inspetoria Leste da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem nesta segunda-feira (17) por tráfico de entorpecentes na rua da Pátria, no Jardim Vermelhão. A equipe realizava um patrulhamento preventivo na região quando deparou com o acusado portando uma sacola com as substâncias, aparentemente entorpecentes, em embalagens características de comercialização ilícita.

O detido foi encaminhado ao 4º Distrito Policial, assim como os materiais apreendidos, onde a autoridade de plantão requisitou a perícia técnica dos produtos no Instituto de Criminalística. Após o laudo positivar para 188 embalagens contendo maconha e outras 14 com cocaína, além de 31 reais em dinheiro, a autoridade ratificou a prisão em flagrante e elaborou boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes, mantendo o acusado detido e à disposição da Justiça.

No dia 14 de março a GCM prendeu no mesmo local um homem foragido da Justiça, apreendeu duas máquinas caça-níqueis e recuperou uma motocicleta roubada durante operação com o Departamento de Acompanhamento e Controle de Ocupações Irregulares (Dacoi). A área pública havia sido invadida e foi retomada pelo poder público, evitando-se assim transtornos e perigos à população da região, principalmente porque há dutos de alta pressão enterrados no local.