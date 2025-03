Movimento 60+ realizará atividades para mulheres no Bosque Maia neste sábado

- PUBLICIDADE -







A Prefeitura de Guarulhos promoverá no próximo sábado (22), das 8h às 12h, o evento Mulheres na Melhor Idade, com diversas atividades gratuitas voltadas ao público feminino acima de 60 anos na tenda principal do Bosque Maia (avenida Paulo Faccini, s/nº, Centro). A iniciativa da Subsecretaria de Políticas para o Idoso faz parte do Movimento 60+ e integra a programação do Mês da Mulher.

O Movimento 60+ é um conjunto de ações dirigidas a pessoas acima de 60 anos visando à saúde, ao bem-estar físico e mental, à socialização, à inclusão e à qualidade de vida.

O evento contará com aula de dança, feira de saúde e bem-estar com uma equipe de enfermagem da UNG orientando a população, sessões de massagem relaxante (quick massage), técnicas de relaxamento e alongamento, orientações da equipe do Procon sobre direitos, estande de maquiagem da Mary Kay, orientações com uma equipe de odontologia da UNG sobre saúde bucal, inscrições para cursos presenciais rápidos para geração de renda (Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social) e inscrição e orientações sobre o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

A programação incluirá ainda palestras com equipes de psicologia, nutrição e odontologia da Universidade Guarulhos (UNG), cadastro para vagas de empregos (Secretaria do Trabalho), spa das mãos com equipe de estética (UNG) e salão de beleza com corte de cabelo e escova.

Na oportunidade haverá também um momento de memórias e legados, no qual um varal será disponibilizado para que os participantes escrevam e compartilhem mensagens e pensamentos com o público. A apresentação de um quarteto de cordas encerrará as atividades.