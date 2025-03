Pessoas com deficiência festejam em ala inclusiva de bloco pós-Carnaval

- PUBLICIDADE -







Marchinhas, dancinhas e muita alegria completaram o clima descontraído das pessoas com vários tipos de deficiência assistidas pela Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão de Guarulhos, que participaram da ala inclusiva do Bloco Jacaré de Teta no último sábado (15) no Parque Cecap. O vice-prefeito de Guarulhos, Thiago Surfista, e a subsecretária Mayara Maia prestigiaram o evento.

“A participação de todos em eventos como este é uma verdadeira alegria. A ala inclusiva do Bloco Jacaré de Teta é um exemplo maravilhoso de como a cultura e a festividade podem ser acessíveis e empolgantes para pessoas com diferentes tipos de deficiência. A presença de cada um reforça o nosso compromisso com uma Guarulhos cada vez mais inclusiva e festiva para todos”, disse Mayara.

Com adereços ou fantasiados, os participantes ganharam abadás fornecidos gratuitamente pelo bloco carnavalesco e puderam sentir de perto o pulsar da bateria. As pessoas com deficiência subiram também no trio elétrico para conhecê-lo.