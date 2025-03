Guarulhos recebe blitz educativa sobre segurança viária nesta quarta-feira

- PUBLICIDADE -







A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Guarulhos promove nesta quarta-feira (19), das 9h às 13h, na praça Oito de Dezembro, no Taboão, uma blitz educativa que abordará pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores e que tem por objetivo a conscientização e a orientação sobre a importância da segurança viária na construção de um trânsito mais humano.

Durante a ação, agentes dos órgãos ligados à mobilidade urbana orientarão sobre as principais atitudes para evitar acidentes, especialmente por conta do grande fluxo de veículos e pedestres em Guarulhos.

A principal atração da blitz será o simulador de impacto em realidade virtual, uma tecnologia inovadora que permite aos participantes vivenciar, de maneira segura, as consequências devastadoras de comportamentos imprudentes no trânsito, como excesso de velocidade e desrespeito à sinalização. A experiência visa a mostrar de forma impactante como pequenas atitudes podem resultar em grandes tragédias, reforçando a importância de um trânsito mais responsável.

Por fim, a organização do evento promoverá a distribuição e o sorteio de brindes como squeezes, cordões para pendurar crachás e chaves, antenas corta-pipa, capacetes, entre outros.

A blitz conta com a colaboração de importantes instituições como o Observatório Nacional de Segurança Viária, o Observatório de Segurança Viária de Guarulhos, as secretarias de Transportes e Mobilidade Urbana e da Saúde, a Guarda Civil Municipal, o Corpo de Bombeiros, a concessionária Ecovias, o Detran, o Cetran, o Sest/Senat e a Companhia Sopa de Comédia, que juntos vão promover um ambiente de aprendizado e engajamento com a comunidade.