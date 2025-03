Escola de Mobilidade Urbana promove palestra em empresa na Cidade Aracília

- PUBLICIDADE -







A Escola de Mobilidade Urbana, órgão da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Guarulhos, promoveu nesta terça-feira (18) uma palestra sobre segurança viária para 42 funcionários da empresa Formato Transportes Ltda., localizada no bairro Cidade Aracília. A iniciativa faz parte da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat).

A palestra foi ministrada pelo educador Roberto Pardinho, que abordou os fatores de risco no trânsito: excesso de velocidade, ingestão de álcool ao dirigir, não uso do cinto de segurança, do capacete e de cadeirinhas para crianças nos automóveis e a utilização do celular por motoristas e pedestres.

Os funcionários participaram de dinâmicas promovidas por Pardinho. Durante o encontro seis colaboradores foram sorteados e ganharam de brindes squeezes, camisetas e sacolas.