Prefeitura realiza o desassoreamento do Córrego Tanque Grande

A Secretaria de Administrações Regionais (SAR) de Guarulhos desenvolveu nesta terça-feira (18) o desassoreamento do Córrego Tanque Grande. Até o momento o serviço foi realizado em trechos localizados no Jardim São Geraldo, no Jardim Lenize e no Jardim Bondança.

O trabalho vem sendo executado com o apoio de uma retroescavadeira. A remoção dos resíduos e detritos do leito do córrego permitirá uma melhor vazão da água e, consequentemente, minimiza o risco de alagamentos na região.

A administração municipal vem movimentando diariamente as equipes das oito regionais da SAR com a realização de serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.