Mulheres de SP impulsionam negócios com crédito de R$ 103 milhões do Banco do Povo

- PUBLICIDADE -







Março é o mês que celebra o Dia Internacional da Mulher, mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) incentiva e apoia o empreendedorismo feminino durante o ano todo. Por meio do Banco do Povo Paulista (BPP), foram cerca de R$ 103 milhões concedidos por meio de créditos a mulheres empreendedoras do estado de São Paulo no período de janeiro de 2024 a fevereiro de 2025 em mais de 6,8 mil operações. Pequenos e médios negócios impactados com o financiamento de juros mais baixos do que os praticados pelo mercado.

Atualmente, as mulheres representam 48% do público apoiado pelo programa que conta, inclusive, com uma linha de crédito específica para elas, o Empreenda Mulher. Cláudia Almeida Pereira, 38 anos, faz parte desse grupo. Nascida na cidade de São Paulo, ela montou o seu negócio de venda de açaí em Ubatuba, no litoral norte paulista, após conseguir comprar uma casa própria e se mudar com a família para a região em 2023.

“Hoje, meu negócio é uma referência de venda de açaí sobre rodas nas praias daqui. E, graças à ajuda do Banco do Povo, foi possível expandir o meu empreendimento, pois consegui colocar mais um carrinho na areia”, explica Cláudia.

A empreendedora conta que possui grandes sonhos para o seu negócio e que, para realizá-los, contará ainda mais com o auxílio do BPP. “Assim que quitarmos as parcelas, quero pegar um novo crédito com o Banco do Povo Paulista e comprar mais dois carrinhos para fortalecer ainda mais a minha marca. A ideia é criar uma franquia para que outras pessoas possam obter resultados por meio desse modelo de empreendimento”, ressalta.

Rainy França dos Reis, 32 anos, é outro exemplo. Moradora de Caraguatatuba, também no litoral norte paulista, ela tem um espaço que oferece o serviço de alongamento de unhas, onde também funciona um instituto que carrega o seu nome para compartilhar conhecimentos.

“Eu entendi que não conseguiria dar cursos para turmas por causa do meu espaço anterior, que era bem menor. Então, foi neste momento que o Banco do Povo entrou na minha vida para me ajudar, pois consegui me mudar para um local maior, com duas salas”, destaca.

Segundo ela, a oportunidade de trocar para o novo espaço apareceu em um momento inesperado. “Se não fosse o Banco do Povo, talvez eu não tivesse conseguido mudar, porque realmente o serviço foi fundamental. O processo foi tranquilo, deu tudo certo e foi rápido. Na unidade da minha cidade, a agente de crédito foi muito atenciosa. Hoje, sou a designer de unhas mais reconhecida no município, número 1 do Google”, finaliza.

Linhas de crédito

O Banco do Povo possui três linhas de crédito: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro, com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil. Além disso, os participantes fazem um curso de capacitação empreendedora, promovido gratuitamente pelo Qualifica SP e pelo Sebrae, para aprender ou se aperfeiçoar na gestão do seu negócio.

Para saber quais são as unidades conveniadas ao Banco do Povo, conferir a lista dos documentos necessários para solicitar o microcrédito e as taxas de juros, basta acessar a página do Banco do Povo Paulista, no site da SDE.

Sobre a SDE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), do Governo do Estado de São Paulo, exerce papel fundamental para a reindustrialização e atração de investimentos com foco na geração de emprego, renda e desenvolvimento regional. Além disso, conta com programas de capacitação profissional e ações de fomento ao empreendedorismo, que incluem linhas de microcréditos do Banco do Povo. A pasta tem como instituições vinculadas: InvestSP, Desenvolve SP e Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).