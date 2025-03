Prefeitura realiza o desassoreamento e a limpeza do Córrego Baquirivu-Mirim

- PUBLICIDADE -







A Secretaria de Administrações Regionais (SAR) de Guarulhos deu continuidade nesta sexta-feira (21) ao desassoreamento do trecho do Córrego Baquirivu-Mirim localizado no Jardim das Nações. O serviço faz parte das ações da Prefeitura para minimizar os alagamentos na região.

A execução do desassoreamento, que vem sendo coordenada pela regional Cumbica da SAR, conta com o apoio de uma retroescavadeira para a remoção dos resíduos e detritos. A limpeza vai permitir uma melhor fluidez da água do córrego.

A regional da pasta promoveu ainda outras ações de zeladoria no Jardim das Nações. Na rua Portugal, por exemplo, uma equipe desenvolveu a roçagem mecanizada do mato e os resíduos provenientes do serviço foram recolhidos.

Outra equipe fez a roçagem, a capina e a limpeza na avenida Rio Real, no Jardim Maria Dirce, e na rua Macambau, no Jardim Presidente Dutra.

A administração municipal vem movimentando as equipes das oito regionais da SAR com a realização de serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.