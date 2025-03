GCM prende duas pessoas por furto de fios e cabos em avenida no Jardim Bela Vista

Agentes da Inspetoria Centro da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam dois homens na madrugada desta quinta-feira (20) por furto de fios e cabos de telefonia e eletricidade na avenida Dona Emília de Castro Martins, no Jardim Bela Vista. A equipe em patrulhamento preventivo pela região deparou com os acusados portando um serrote e se preparando para deixar o local carregando os produtos do furto.

Houve a preservação da cena do crime e ambos foram detidos e apresentados à autoridade de plantão no 7º Distrito Policial, que requisitou perícia da Polícia Científica. Após o laudo, o delegado lavrou boletim de ocorrência por furto, mantendo os acusados detidos e à disposição da Justiça.

Ato infracional

Um adolescente foi apreendido por agentes do Canil da GCM logo após ele ter furtado a bolsa de uma funcionária dentro de um estabelecimento comercial no Picanço, no início da noite de quarta-feira (19). A equipe efetuava um patrulhamento preventivo pela rua Segundo-Tenente Rui Lopes Ribeiro quando foi solicitada. O adolescente foi apreendido com a bolsa, que continha o celular, documentos e carteira com cartões bancários e dinheiro, todos pertencentes à vítima.

Os fatos foram apresentados no 1º Distrito Policial na presença da genitora, onde foi registrado um boletim de ocorrência circunstanciado de ato infracional análogo ao furto. O adolescente foi liberado e deverá comparecer à Vara da Infância e da Juventude acompanhado da mãe.