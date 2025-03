Guarulhos mobiliza a população em pré-conferências do idoso

- PUBLICIDADE -







Aproximadamente 30 pessoas participaram nesta sexta-feira (21) da terceira Pré-Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa no CIC Pimentas, no Jardim Maria de Lourdes. A ação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, visa a mobilizar e conscientizar as pessoas com 60 anos ou mais sobre a importância de discutir propostas para a formulação de políticas públicas para o segmento, as quais serão encaminhadas à 7ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, prevista para acontecer em 9 de maio.

Dois eixos centrais balizam o debate das pré-conferências: fortalecimento das políticas para a proteção à vida, à saúde e ao acesso ao cuidado integral da pessoa idosa; e participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices.

Até o momento foram realizadas pré-conferências na Vila Moreira, em 11 de março, e no Gopoúva na última quarta-feira (19). A expectativa é que a próxima ocorra em 11 de abril na Universidade São Judas (Macedo).

“As pré-conferências são extremamente importantes para a construção de políticas públicas focadas nos interesses das pessoas idosas, bem como identificar suas demandas. São momentos de reunião para discutir questões de interesse delas, que são as protagonistas desse processo”, disse a presidente do conselho, Nefletire Ferreira de Souza.

Divididos em dois grupos, os participantes apontaram propostas sobre acesso à saúde (atendimento qualificado e humanizado), proteção à vida (segurança e dignidade dos idosos), bem-estar (qualidade de vida) e cuidado integral (aspectos físicos, emocionais e sociais), inclusão digital, espaços de convivência e combate ao isolamento, sempre levando em consideração a diversidade no envelhecimento.

O evento contou com a participação de representantes da Subsecretaria de Políticas para o Idoso, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, e do Conselho Municipal de Saúde. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2440-8290.