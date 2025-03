Guarulhos realiza a 6ª edição da Caminhada Down no domingo

- PUBLICIDADE -







Com o objetivo de promover a conscientização sobre a síndrome de Down, no próximo domingo (23) será realizada a 6ª edição da Caminhada Down de Guarulhos, com concentração no Bosque Maia a partir das 7h. Promovido pela entidade Minha Down é Up!, o evento gratuito conta com o apoio da Prefeitura de Guarulhos por meio da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão. Interessados devem se inscrever pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYkDPLdHeKoMQCuJ88qgXM93jhpCsbodmF-YFmOdnH2ug8Ew/viewform.

A estimativa é que três mil pessoas, entre crianças, idosos e pessoas com deficiência, participem da caminhada. A saída será no Bosque Maia, seguindo pelas avenidas Paulo Faccini e Salgado Filho. O retorno ao Bosque Maia será feito em frente ao atacadista Roldão. O trajeto terá a duração de aproximadamente uma hora.

Os participantes poderão comprar o kit oficial da caminhada para ajudar no custeio da ação no site https://minhadowneup.com.br/protecao-inclusao-na-media-certa-kit-oficial-da-6a-caminhada-down/.

O evento acontece anualmente em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março e oficializado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2012 como forma de conscientizar e quebrar o estigma social a respeito da condição.