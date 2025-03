Operação integrada apreende 40 motos em pontos estratégicos de Guarulhos

- PUBLICIDADE -







A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Guarulhos, a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram nesta quinta-feira (21) mais uma edição da operação integrada Motociclista Seguro. Os bloqueios ocorreram na avenida Bartolomeu de Carlos e no km 204 da rodovia Presidente Dutra, totalizando 433 veículos fiscalizados.

Durante a ação foram aplicadas 113 autuações e houve 40 motocicletas recolhidas ao pátio por motivos como licenciamento atrasado, veículo em mau estado de conservação, não possuir a Carteira Nacional de Habilitação, adulteração do sistema de iluminação, entre outros.

A blitz Motociclista Seguro integra as operações realizadas pelo Grupo de Segurança Viária de Guarulhos, que conta com representantes das secretarias de Transportes e Mobilidade Urbana, Saúde e Desenvolvimento Urbano, do Samu, da concessionária Ecopistas, da Academia Guarulhense de Letras, da GCM, da PRF e das polícias Civil e Militar.