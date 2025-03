CPTM terá mudanças na operação no fim de semana para obras de melhorias

- PUBLICIDADE -







Os passageiros que utilizam as linhas de trens da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas neste fim de semana (22 e 23) para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

Na Linha 11-Coral, as mudanças acontecem já a partir de sábado (22), às 21h. Até às 8h de domingo (23), os trens utilizarão para embarque e desembarque somente na plataforma 4 da estação Brás. Neste período, a equipe de manutenção realizará a substituição de trilhos, execução de alívio de tensão, soldas, limpeza de faixa, levantamento topográfico, roçada e remanejamento de dormentes.

Neste domingo, os trens da linha 11 utilizarão apenas a plataforma 2 das estações Antônio Gianetti Neto, Ferraz de Vasconcelos e Poá, para substituição de cabos, poda de árvores e revisão geral da rede aérea.

Além disso, o Serviço 710 será interrompido no domingo (23) na estação Mauá, das 9h às 19h. Os passageiros que utilizam as estações Guapituba, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra terão um trem à disposição a cada 40 minutos. Nesse período, as composições utilizarão somente a plataforma 2 das três últimas estações da Linha 10-Turquesa.

Ainda no Serviço 710, mas agora na Linha 7-Rubi, entre 4h e 17h de domingo, somente a plataforma 1 será utilizada nas estações Perus e Caieiras, para poda de árvores. Já entre 23h30 e meia-noite, nas estações Água Branca, Lapa e Piqueri terão à disposição apenas a plataforma 2 para embarque e desembarque.

Na Linha 12-Safira, a alteração de plataformas acontece nas estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista, onde apenas a 1 será utilizada durante toda a operação comercial de domingo para adequações na rede aérea.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

Mudanças na circulação na Estação da Luz

E vale lembrar que desde a última segunda-feira (17) até 1º de abril os trens que seguem em direção à estação Aeroporto-Guarulhos sairão da estação da Luz, e não mais da estação Palmeiras-Barra Funda. Os trens continuarão utilizando a plataforma 5 para embarque e desembarque de passageiros.

Além disso, a partir das 22h do dia 4 de abril até o término da operação comercial no dia seis, a Linha 11-Coral utilizará a plataforma 3 da estação da Luz tanto para embarque quanto para desembarque e o Expresso Aeroporto com partidas da estação da Luz.

Todas as mudanças na circulação divulgadas são necessárias para que a CPTM realize uma remodelagem completa dos trilhos entre as Estações Palmeiras-Barra Funda e Luz, etapa fundamental do projeto de levar a Linha 11-Coral para a zona oeste da capital paulista.

Neste período a CPTM fará obras como substituição das grades de dormentes de madeira por concreto na via, permitindo a eliminação de interferência com obras nesse trecho para inspeção de dormentes e fixações e fim da substituição de dormentes; assim como a eliminação de falhas de bitola e dormentes deteriorados.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.868 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.