Governo de SP inicia obras em mais dois lotes de desassoreamento no Tietê

Nesta quinta-feira (20), a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Natália Resende, e a diretora-presidente da SP Águas, Camila Viana, estiveram em Guarulhos para anunciar o início das obras da segunda etapa do Lote 3 do programa IntegraTietê. Durante a coletiva para divulgar o início da nova etapa, foi anunciado também o início das obras de desassoreamento da Barragem de Pirapora, conhecido como Lote Zero, também como parte do programa IntegraTietê, que se encontra atualmente com mais de 90% de assoreamento. Juntas, as duas somam quase R$ 150 milhões em investimentos. Estes anúncios fazem parte de um pacote de ações que marcam o Dia Mundial da Água, celebrado neste sábado (22).

Lote 3

O desassoreamento do Tietê compreende um trecho de 11,7 km de extensão entre a ponte José Ermírio de Moraes (antiga ponte pênsil da Nitroquímica) até o córrego Três Pontes, na divisa entre a capital e o município de Itaquaquecetuba. O investimento de R$ 73,7 milhões, oriundo de convênio com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), resultará na retirada de 520,7 mil m³ de sedimentos, 40 mil m³ de vegetação aquática superficial, além de 150 carcaças de veículos provenientes de roubo ou furto. Os trabalhos contribuirão com a mitigação de enchentes nos bairros do Jardim Pantanal, Jardim Helena na Capital e Vila Any em Guarulhos.

“Estamos lançando mais duas frentes no programa IntegraTietê, fundamentais para mitigar enchentes e melhorar a qualidade de vida da população. Além do desassoreamento do Tietê, iniciamos a limpeza da Barragem de Pirapora, um desafio histórico que nosso governador está enfrentando e no qual seguiremos avançando. Sabemos que é uma situação complexa – são R$ 150 milhões em investimentos, aplicados com qualidade e celeridade para promover sustentabilidade, segurança e mais qualidade de vida para todos”, destacou a secretária Natália.

Barragem de Pirapora

Outro trecho que será contemplado pelo programa IntegraTietê é a Barragem de Pirapora, no município de Pirapora do Bom Jesus. A represa está com alto percentual de assoreamento (90%).

Com o investimento de R$ 74,5 milhões, serão removidos 252,6 mil m³ de vegetação e detritos e 250 mil m³ de terra acumulada no local, que contribuirá com a melhor operação da barragem, desde o funcionamento das comportas e no aumento da capacidade de armazenamento.

“Essa obra integra um conjunto de ações estratégicas para modernizar a infraestrutura hídrica do estado, garantindo maior eficiência na gestão dos recursos hídricos e reforçando a segurança do sistema. Ao enfrentar desafios históricos com soluções estruturadas e investimentos consistentes, avançamos na construção de um modelo mais resiliente e sustentável para o futuro”, pontua a diretora-presidente da SP Águas, Camila Viana.

Balanço IntegraTietê

Nos últimos 26 meses do programa, foram coletados 2,89 milhões de metros cúbicos de sedimentos e investidos R$ 531,6 milhões. A iniciativa prevê uma série de medidas de curto, médio e longo prazo e tem como meta alcançar a universalização do saneamento até 2029. O programa atua em frentes como o monitoramento da qualidade da água, o desassoreamento e as ligações de esgoto, além da recuperação da fauna e flora no entorno dos rios.