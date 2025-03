CEU Ponte Alta promove sessões gratuitas de filmes para a população

- PUBLICIDADE -







Toda primeira quarta-feira do mês o teatro do CEU Ponte Alta apresentará sessões gratuitas de filmes para toda a família, proporcionando momentos de lazer, aprendizado e diversão. A programação do Cine CEU começa no dia 2 de abril, às 18h30, com uma experiência interativa: o público participará de uma dinâmica pedagógica para a escolha do filme. Algumas opções serão apresentadas e a plateia decidirá qual longa será exibido.

O Cine CEU é um convite para um encontro com a sétima arte, trazendo histórias que emocionam, inspiram e ensinam, garantindo sempre uma experiência cinematográfica única e envolvente.

Para participar os interessados devem comparecer ao CEU Ponte Alta com uma hora de antecedência e garantir seu ingresso. O teatro tem capacidade para 370 lugares, permitindo que todos aproveitem a sessão com conforto.

O CEU Ponte Alta está localizado na avenida Florestan Fernandes, s/nº, Jardim Ponte Alta. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2436-6813.