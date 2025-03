Prefeitura promoverá roda de conversa sobre síndrome de Down no sábado

- PUBLICIDADE -







A Prefeitura de Guarulhos irá realizar no próximo sábado (29), às 9h, uma roda de conversa sobre saúde e educação para responsáveis por pessoas com síndrome de Down. O evento ocorrerá em parceria com a Associação Amando T21 na sede da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão (rua Alberto Hinoto Bento, 49, Macedo).

“Esse encontro é uma excelente oportunidade para fortalecer nossos laços e oferecer um suporte essencial para os responsáveis por pessoas com essa condição. Tais iniciativas são vitais para a nossa missão contínua de promover inclusão e acessibilidade, garantindo que cada voz seja ouvida e valorizada”, disse a subsecretária Mayara Maia.

A iniciativa da subsecretaria, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, ocorre em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) como 21 de março.

A trissomia do cromossomo 21, popularmente conhecida como síndrome de Down, é uma condição genética causada pela presença de três cromossomos 21 nas células dos indivíduos ao invés de dois.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2414-3685.