GCM recupera veículo furtado no Jardim Ponte Alta e apreende entorpecentes no Gopoúva

Agentes da Inspetoria Norte da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recuperaram no início da noite desta segunda-feira (24) um veículo Fiat Uno branco, ano 1999, furtado há 30 dias na região do Jardim Presidente Dutra. A equipe efetuava um patrulhamento preventivo, com foco na proteção do ambiente escolar das unidades da Prefeitura no Jardim Ponte Alta e adjacências, quando deparou com o produto de furto pela avenida Luiz Gonzaga Nascimento.

O veículo apresentava sinais de adulteração com fita isolante no emplacamento e, na averiguação, contatou-se um alerta no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. O veículo foi removido ao 7º Distrito Policial, onde o proprietário compareceu, sendo lavrado um boletim de ocorrência por localização e devolução do patrimônio.

Apreensão de entorpecentes no Gopoúva

Ainda nesta segunda-feira (24) agentes do Canil da GCM apreenderam 373 embalagens contendo entorpecentes, sendo 228 com cocaína e 145 com maconha. A equipe deparou com um suspeito pela viela Botafogo, no Gopoúva, que ao avistar a viatura dispensou uma pochete cinza e conseguiu fugir se embrenhando na comunidade.

As substâncias foram encaminhadas ao 1º Distrito Policial, onde a autoridade de plantão, após constatação pericial, lavrou boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes e por localização e apreensão dos materiais.