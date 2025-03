Prefeitura promove o desassoreamento de córrego no Jardim Santa Terezinha

A Secretaria de Administrações Regionais (SAR) de Guarulhos realizou nesta terça-feira (25) o desassoreamento e o alargamento das margens do Córrego Sanitarista, localizado no Jardim Santa Terezinha. A ação faz parte da Operação Tempestade, que vem sendo implementada desde janeiro pela Prefeitura.

O desassoreamento e o alargamento das margens vêm sendo coordenados pela regional São João da SAR. Para executar a remoção dos resíduos e detritos do leito do córrego, a equipe que trabalha no local conta com o apoio de uma retroescavadeira. Com a limpeza, a expectativa é que a capacidade de vazão da água aumente e, consequentemente, evite alagamentos na região.

Outros serviços

A regional São João realizou ainda a roçagem mecanizada do mato alto na rua João Paschoal Salmeron (Jardim Bondança), na estrada Guarulhos-Nazaré (Jardim Fortaleza) e rua Jacaraú (Jardim Novo Portugal).

No período noturno está prevista a desobstrução de bocas de lobo e de poços de visita localizados nas ruas José da Penha (Parque Santos Dumont) e Antonina (Cidade Soberana).

As equipes das oito regionais da SAR estão realizando os serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.