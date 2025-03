Prefeitura participa de laboratório sobre educação escolar indígena no Sesc Guarulhos

Com o objetivo de dialogar sobre a importância da educação escolar indígena, representantes da Secretaria da Educação de Guarulhos participaram do Laboratório de Direitos Humanos: Educação, Arte e Ativismo, promovido pelo Sesc Guarulhos na última sexta-feira (21). A atividade contou com a presença de Moara Tupinambá, que trouxe reflexões sobre a formalidade dos direitos humanos e sua concretização na sociedade.

Com base na lei 11.645/08, a artista, comunicadora e ativista dos direitos indígenas abordou a implementação da história e da cultura indígena no currículo escolar. Além disso, destacou a arte como ferramenta para apresentar outras visões de mundo e ancestralidade.

Moara Tupinambá já participou de uma série de atividades promovidas pela Secretaria de Educação, como a apresentação de seu livro O Sonho da Buya-Wasú, publicado pela editora Miolo Mole. A obra integra o kit literário Literatura a Vapor, do programa Minha Sala de Leitura, oferecido nas escolas da rede municipal. Esse material tem como objetivo fomentar espaços e momentos de leitura em casa, incentivando a construção de hábitos de leitura entre pais e filhos.

“O encontro foi muito significativo para os participantes, que destacaram a importância de realizar espaços como este ao longo do ano, e não apenas no Agosto Indígena, uma vez que o desafio da implementação da lei tem caráter transversal e interdisciplinar”, afirmou Claudia Lucena, chefe da Divisão de Políticas para Diversidade e Inclusão Educacional da Secretaria de Educação, ressaltando a responsabilidade de todos na formação docente.