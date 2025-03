Operação Cata-Tralha atenderá Jardim América e mais cinco bairros no fim de semana

Os caminhões da Operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos passarão pelas ruas dos bairros Jardim América, Jardim Monte Carmelo, Jardim Alvorada, Jardim Eliana, Jardim São Francisco e Jardim Flórida no sábado (29) e no domingo (30). O roteiro contemplará as mesmas ruas em ambas as datas.

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do sábado, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito.

A Secretaria de Serviços Públicos informa que não são recolhidos entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Confira a programação

Sábado e domingo, dias 29 e 30

Jardim América

Rua Arthur de Azevedo, rua Augusto, rua Augusto dos Anjos, viela Canhotinho, rua Catulo da Paixão Cearense, rua Dom Joaquim, rua Graciliano Ramos, rua José Lins do Rego, rua José de Alencar, viela Laje, rua Manuel de Barros, rua Martins Fontes, viela Salvador Broco, rua Inglaterra.

Jardim Monte Carmelo

Rua Aracaí, rua Marquês de Beccaria, rua Dionísio, rua Estrela do Indaiá, viela Ferros, rua Flávio de Carvalho, rua Ibirajuba, rua Icaraíma, rua Iguatama, rua Itapogipe, rua Japaraíba, rua Luiz Moreira, rua Pains, rua Paulo Afonso, rua Pimenta, rua Porto União, rua Santa Rosa da Serra, rua Santo Estevão, viela Xanxerê, viela Zati, rua Hungria, avenida Otavio Braga de Mesquita (do número 2.136 ao 2.525).

Jardim Alvorada

Rua Eliane, rua João de Souza, rua Alexandre Maurus, rua Arminda Maurus, rua São Sebastião do Maranhão, rua Campo Belo, rua Camboriú, rua Jaraguá do Sul, rua Alvorada.

Jardim Eliana

Rua Campanário, rua Cromínia, rua Frei Inocêncio, rua Joãozinho, rua Maravilhas, rua Palmeiras de Alagoas, rua Santa Luzia do Norte, rua Waldomiro José Antônio, viela Bandolim, viela Bonny, viela Itambacuri, viela Sardoa.

Jardim São Francisco

Rua Alemanha, viela Congonhas do Norte, rua Espanha, rua Franca, rua Hungria, rua Inglaterra, rua Itália, rua Líbano, rua Mantena, rua Polônia, rua Portugal, rua Suíça, rua Síria, rua José Gomes Jardim, rua Piraí do Sul.

Jardim Flórida

Avenida Comendador Wilson Talarico, rua João Romano, rua José Volpi, rua Maria das Dores Lopes Pinheiro, rua Juquitiba, rua Oboé, rua Miguel Calmon, rua Ângelo, rua Cambará do Sul, praça João Romano.