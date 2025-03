Ser Mulher Destaque da UNG homenageia mulheres em noite especial

No dia 20 de março, a Universidade de Guarulhos (UNG) promoveu o evento “Ser Mulher Destaque”, uma noite especial dedicada ao reconhecimento das guarulhenses que se destacam em diferentes áreas pela sua atuação e pelo seu trabalho. A cerimônia foi um momento de homenagens, com a entrega da menção honrosa “Sociedade, Paz e Educação 2025”, e reflexões essenciais para a construção de uma sociedade melhor.

Entre as autoridades, estiveram presentes a subsecretária de Políticas para as Mulheres, Vanessa de Jesus; a juíza diretora do Fórum de Guarulhos, da 4ª Vara de Família, Dra. Patrícia Soares de Albuquerque; a Delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Guarulhos, Dra. Vanessa Torres de Azevedo Chagas; e a subsecretária da Comunicação, Leniza Krauss. Juntas, com o reitor Yuri Neiman e a coordenadora acadêmica Fernanda Marcucci, participaram da mesa de honra e entrega de certificados.

Neiman destacou a importância da homenagem neste mês, simbolicamente dedicado às lutas e conquistas femininas. “Vocês representam a força das mulheres que, no Brasil e no mundo, quebram obstáculos para afirmar sua presença e importância. Essas mulheres notáveis refletem o espírito do século XXI, com poder, influência e um trabalho de grande significado. Este reconhecimento não é apenas da academia, mas de toda a sociedade brasileira, como forma de valorizar a contribuição essencial oferecida por vocês. Agradecemos sinceramente a cada uma pelo trabalho digno e transformador”.

Durante a cerimônia, ainda foi apresentado ao público o projeto Cadeira Vazia, ação integrante do Programa Ser Mulher, da UNG e Ser Educacional, que marca a luta da violência contra a mulher. “Dentro das salas de aula, serão colocadas cadeiras vermelhas. Elas permanecerão sempre vazias como forma de representar as mulheres que poderiam estar naquele local estudando, mas infelizmente foram vítimas de feminicídio”, informou Neiman.

Reforçando seu compromisso com o desenvolvimento e a transformação da sociedade, por meio de tecnologia, inovação e empreendedorismo, o reitor anunciou que a Universidade abrirá, nas próximas semanas, o Espaço Seguro. Ele é um ambiente de acolhimento dentro da Instituição e aberto a toda as mulheres guarulhenses. O espaço conta com o apoio de profissionais especializados para atender e orientar juridicamente quem sofre violência e se encontram em vulnerabilidade.

Presença masculina e apoio à causa feminina

A subsecretária de Políticas para as Mulheres, Vanessa de Jesus, ressaltou a importância da participação dos homens em eventos como este. Para ela, é fundamental que eles também se conscientizem sobre a necessidade de proteção e acolhimento das mulheres, ajudando a fortalecer a luta por igualdade e segurança.

“Quero parabenizar os homens presentes, pois estamos acostumadas a ir em eventos que tem muitas mulheres no comando. No entanto, todas sabem quais são seus papéis e suas lutas. Precisamos convencê-los sobre como precisamos de proteção e acolhida”.

Já a delegada da Defesa da Mulher, Vanessa Chagas, reforçou a relevância da discussão sobre a violência de gênero e destacou que, apesar dos avanços conquistados com a legislação vigente, ainda há muitos desafios a serem enfrentados. “Em 2026, completaremos 20 anos da Lei Maria da Penha, uma lei positiva e abrangente em todo território nacional. Mesmo assim, ainda existe muito a avançar. A violência doméstica começa com pequenos gestos e vai evoluindo para formas mais graves. E qualquer evento de iniciativa privada ou da sociedade civil com a proposta de reunir pessoas e discutir esse problema é uma atitude muito válida”, concluiu.