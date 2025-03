Operação Guarulhos Mais Segura desenvolve ações em pontos diversos da cidade

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos promoveu na noite desta terça-feira (25) a operação Guarulhos Mais Segura, com ações de fiscalização, segurança viária e averiguação em locais diversos. As equipes se reuniram às 19h no Lago dos Patos, onde o secretário de Segurança Pública, Gilson Hélio Jesus dos Santos, e o comandante-geral da GCM, Francisco Borotta, fizeram uma preleção. O prefeito Lucas Sanches também acompanhou a operação e destacou a importância das ações em favor da ordem e da paz.

“A população guarulhense merece viver com qualidade em uma cidade mais segura. Iremos trabalhar incansavelmente para isso”, frisou Sanches. Em seguida, as guarnições se deslocaram pela cidade desenvolvendo trabalhos em prol da segurança pública e da tranquilidade dos cidadãos.

Adjacências dos bairros Vila Galvão, Vila Rosália, Jardim Maia, Parque Continental, Jardim Palmira, Jardim Doraly e Jardim Cristian Alice, entre outros, receberam as equipes. Três pessoas foram detidas e encaminhadas ao 1° Distrito Policial para conhecimento e providências da autoridade de plantão.

Duas delas carregavam no interior de um veículo porções de entorpecentes e uma balança de precisão. A outra, um homem em área de usuários de entorpecentes, foi detido porque carregava um cartão de crédito em nome de uma mulher, além de um par de brincos, produtos dos quais ele não soube explicar a procedência. Os trabalhos transcorreram até 1h desta quarta-feira (26).