Guarulhos ganha primeira sala de cirurgia robótica

O Hospital e Maternidade São Luiz Guarulhos, da Atlântica D’Or, inaugura a primeira sala de cirurgia robótica da cidade. O equipamento, o Robô Da Vinci X, marca um avanço inédito na saúde do município. Os atendimentos começam já no mês de abril.

Com tecnologia de ponta, o robô permitirá procedimentos em diversas especialidades, como ginecologia, urologia, cirurgia geral, bariátrica, torácica, cardíaca, vascular e cabeça e pescoço.

A cirurgia robótica é o futuro da medicina e proporciona mais segurança e precisão. Nela, o cirurgião comandando braços mecânicos e faz incisões no corpo do paciente com o apoio de uma câmera 3D de alta definição que proporciona ampla visualização do campo operatório.

O método reduz perdas sanguíneas e exige menos tempo de internação, acelerando a recuperação e reduzindo dores e complicações pós-operatórias.

“Além de trazer mais segurança ao procedimento, essa inovação ajuda a desmistificar cirurgias complexas e proporciona uma recuperação mais ágil. Estamos muito satisfeitos em trazer essa solução para a região”, afirma Rodrigo Bozari, diretor médico do São Luiz Guarulhos.

Com 25 m² a sala robótica foi projetada especialmente para o Da Vinci X e conta com infraestrutura completa, incluindo console central e lavadora específica para os instrumentos.

“Essa tecnologia de ponta representa um salto de qualidade ainda maior em nossa assistência multidisciplinar, que já conta com cirurgiões e equipes aptas e certificadas para operar o robô”, destaca Roneide Cursino, diretora-geral.

Inaugurado em outubro de 2024, o Hospital e Maternidade São Luiz Guarulhos é o maior e mais moderno hospital privado da cidade. Com mais de 52 mil metros quadrados de área construída, conta com pronto-socorro adulto, infantil e obstétrico, além de um Centro Médico completo para atendimento em diversas especialidades.

Localizado na Avenida Tiradentes, próximo ao Bosque Maia e ao Aeroporto Internacional, o complexo recebeu um investimento de R$ 450 milhões e atua como referência também para cidades vizinhas, como Arujá, Mairiporã e Mogi das Cruzes, além da zona norte da capital paulista.