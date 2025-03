Escola de Guarulhos traz planetário para abordar conhecimentos de astronomia e ciências espaciais

A participação da EPG Silvia de Cássia Matias na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica no ano passado despertou a curiosidade dos alunos do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) sobre os mistérios do Universo. Nesta quinta e sexta-feira (dias 27 e 28) os alunos participam da atividade Em Meio às Estrelas, conhecendo o espaço, ação que conta com a chegada de um planetário móvel à escola.

Realizada pela unidade escolar em parceria com a Urânia Planetário, a ação objetiva incentivar ainda mais o interesse dos estudantes ao abordar saberes sobre astronomia e ciências espaciais no contexto escolar.

A participação da escola na olimpíada, que contou com a simulação de lançamento de foguetes e vivências práticas e teóricas sobre o cosmos, despertou a curiosidade dos alunos ao mesmo tempo em que promoveu a inclusão e uniu estudantes do Ensino Fundamental e da EJA.

“Essa abordagem é uma maneira de estimular o interesse dos educandos pelo espaço, estrelas, planetas, entre outros astros, uma experiência bastante envolvente, enriquecedora e transformadora para os educandos”, explicou a coordenadora pedagógica da EPG, Cibele Malveiro do Nascimento.

Durante as sessões são realizadas apresentações, aulas interativas e exibições de filmes relacionados ao Universo, permitindo que os alunos aprendam de maneira divertida e lúdica.