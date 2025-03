Pessoas com deficiência auditiva expressam suas emoções em oficina de pintura

Nesta quinta-feira (27) uma turma de pessoas com deficiência auditiva participou da oficina de pintura Cores da Inclusão, promovida pela Prefeitura de Guarulhos, na qual puderam soltar a imaginação para expressar seus sentimentos e emoções por meio da arte. A ação da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão foi conduzida pelo artista plástico Ricardo Almeida.

“A oficina é uma bela demonstração de como a arte transcende barreiras, permitindo que pessoas com deficiência auditiva compartilhem suas emoções de maneira profunda e significativa. O nosso artista, Ricardo, compartilha sua experiência com a arte de forma inspiradora, tornando este momento verdadeiramente único”, afirmou a subsecretária Mayara Maia.

Duas intérpretes de Libras da pasta auxiliaram os participantes, que, de olhos fechados, sentiram a pulsação do coração com as mãos no peito e depois a vibração do djembe, o tambor africano. “Com as vibrações o grupo irá buscar um sentimento para colocar na folha de papel em branco. A arte hoje vai ultrapassar a barreira da comunicação e os surdos vão se expressar pela pintura”, explicou Ricardo, que é deficiente físico há mais de 17 anos e vive da comercialização de suas obras.

Para o morador do Parque Mikail Diego Salviano da Costa, de 32 anos, que ficou surdo aos sete anos após ter meningite, a arte possibilita quebrar preconceitos. “A arte salva o mundo e nos torna iguais. Ela permite que as pessoas evoluam e não tenham preconceito. A subsecretaria nos recebeu bem e atividades como esta permitem a integração com todos aqui”, relatou o jovem.

Já o artesão Diego Faneca Pandolfi, de 35 anos, confecciona carrinhos com caixas de sucos, além de fazer bijuterias. Ele usa cadeira de rodas e ficou surdo na adolescência. “Vim para a oficina para me sentir livre, me distrair. Sinto-me bem fazendo arte”, disse o morador da Vila Fátima.