Alunos com deficiência visual da Prefeitura participam de atividades no CEU Presidente Dutra

A Prefeitura de Guarulhos promoveu na quarta-feira (26) a terceira edição do projeto Rolezinho de Bengala para alunos com deficiência visual do projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis) no CEU Presidente Dutra. A iniciativa da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão tem como objetivo apresentar espaços de uso público, participar de atividades culturais e de lazer e proporcionar autonomia para que as pessoas do segmento possam sair de casa e conhecer diferentes locais.

Após um tour guiado pelas instalações da escola, a turma participou das aulas de ginástica e de inglês oferecidas na unidade. Na de inglês houve uma dinâmica de orientação e mobilidade com comandos no outro idioma. Depois, separados em duplas, os participantes andaram pela área da piscina obedecendo aos comandos do guia, o que proporcionou integração entre os participantes.

“É gratificante perceber o impacto positivo de atividades como o Rolezinho de Bengala, que não só promovem a inclusão, mas também fortalecem a autonomia dos nossos alunos com deficiência visual. Ao explorarem novos espaços e participarem de atividades diversas, eles desenvolvem habilidades essenciais para a vida cotidiana e profissional. Cada oportunidade de interação e aprendizado como esta é um passo importante em nossa missão contínua de tornar Guarulhos uma cidade cada vez mais acessível e acolhedora para todos”, disse a subsecretária Mayara Maia.

Mesmo sendo moradora da região, a aluna do projeto Juliane Almeida Tavares nunca tinha ido ao CEU Presidente Dutra e com o Rolezinho de Bengala pôde conhecer de perto todas as atividades oferecidas na unidade.

Os participantes do Peis conheceram o acervo de livros em Braille, como o jovem Fabricio Wendel, que tem baixa visão e teve a oportunidade de apreciar livros com letra ampliada disponíveis para consulta no Centro de Incentivo à Leitura. Os alunos também receberam uma lembrança da unidade feita com giz de cera, desenvolvida pela professora de artes.

Para a coordenadora de Programas Educacionais do CEU, Tatiane Aparecida Cerqueira, a atividade foi um momento muito especial. “A participação de pessoas com deficiência visual nas nossas atividades diversificou as interações e permitiu uma aprendizagem significativa e inclusiva”, disse a servidora.

Educação para a inclusão

Instituído pela lei municipal 7.881/2020, o projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social tem como objetivo o empoderamento da pessoa com deficiência visual para garantir seus direitos e a convivência em sociedade com maior autonomia, além de prepará-la para o ambiente profissional, ampliando suas possibilidades de atuação.

O projeto oferece aulas de orientação e mobilidade (uso da bengala), soroban (instrumento para cálculos matemáticos) e Braille. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2414-3685.