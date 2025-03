Museu da Inclusão de SP recebe 2ª edição do Festival PCD – Pinta, Canta e Dança

O Museu da Inclusão, equipamento cultural da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, recebe entre os dias 24 e 28 de março o Festival PCD – Pinta, Canta e Dança. O evento tem como objetivo ampliar a participação de pessoas com deficiência na cultura e incentivar a expressão artística por meio de atividades formativas e apresentações.

O festival terá oficinas gratuitas de música, dança e arte urbana, proporcionando aos participantes a oportunidade de aprender e criar ao lado de artistas renomados, como Rafael Odrus, primeiro grafiteiro surdo do Brasil, Marcelo Ferreira, especialista em expressão corporal, e Luiz Amorim, músico.

Entre as atividades, estão previstas a criação de uma trilha sonora coletiva, performances de expressão corporal e a produção de um mural de grafite. Os resultados serão apresentados no encerramento do evento, que também contará com uma mostra de cinema e show da artista Ilus, que iniciou sua carreira na ópera e expandiu sua atuação para o rock e experimentações com ritmos brasileiros.

Serviço

Festival PCD – Pinta, Canta e Dança no Museu da Inclusão

Data: 24 a 28 de março de 2025

Horário: Segunda a sexta-feira, das 10h às 17h

Local: Memorial da América Latina – Av. Mário de Andrade, 564 – Portão 10

Entrada: Gratuita