Prefeitura realiza manutenção no sistema de drenagem da rua Joaquim Moreira

Após diversas tentativas de desobstruir bocas de lobo que causavam leves alagamentos na rua Joaquim Moreira, no Parque São Miguel, a Secretaria de Administrações Regionais (SAR) iniciou nesta terça-feira (01), a manutenção de tubulação de galeria de águas pluviais que se encontrava obstruída. O serviço vem sendo coordenado pela Regional Pimentas.

A identificação do problema só foi possível com a abertura do pavimento. De acordo com técnicos da SAR que trabalham no local, foi detectado que, ao passar o sistema de água e esgoto pela via, a tubulação da galeria de águas pluviais sofreu um impacto significativo e com o passar do tempo a estrutura do sistema de drenagem cedeu e causou a obstrução.

Os tubos comprometidos serão removidos e substituídos por novos, o que garantirá a plena vazão das águas por meio das bocas de lobo. A previsão é de que a intervenção na via seja concluída até sexta-feira (4).

O trabalho de manutenção da cidade está intenso com a mobilização das equipes das oito regionais da SAR com o desenvolvimento de serviços de roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobos, entre outros.