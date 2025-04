Campanha de orientação sobre violência contra a mulher atua na UBS Cummins nesta quarta-feira

Com o objetivo de orientar sobre a questão da violência doméstica, a campanha Mãos Protetoras atuará nesta quarta-feira (2), das 9h às 12h, junto às assistidas pela UBS Cummins (rua Plácido Ivo de Melo, 68), na Cidade Jardim Cumbica. A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos irá esclarecer e distribuir folhetos contendo informações sobre o assunto e os contatos onde encontrar serviços especializado de auxílio às vítimas.

Lançada no último dia 24 no Terminal Pimentas, a ação pretende abranger os dez bairros do município com os maiores índices de violência contra a mulher, conforme indicadores do Mapa da Violência Contra as Mulheres. Esse documento é elaborado anualmente pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres com dados de boletins de ocorrência registrados nas delegacias de polícia da cidade.

A campanha é permanente e coordenada pela subsecretaria, integrante da Secretaria de Direitos Humanos.