Conheça o Vila Anália: complexo gastronômico a 20 minutos de Guarulhos

No Complexo Vila Anália, cinco cozinhas do mundo se encontram em um só lugar, criando uma experiência única em São Paulo.

O francês Merci, o italiano Temperani, o espanhol Tapas 93, o japonês Susume e o grego Mii — cada restaurante convida você a mergulhar nos sabores e tradições de diferentes culturas, sem sair da cidade.

A casa conta, ainda, com um Empório com mais de 600 rótulos de vinhos, charutaria, loja da Riedel, chocolateria e uma Patisserie que representa uma conexão entre as casas.

O Grupo Vila Anália reúne diversas gastronomias, com o intuito de proporcionar uma experiência inesquecível para os clientes.

Com início em 2015 com o restaurante de cozinha sertaneja Macaxeira, hoje com cinco unidades pela cidade, o Grupo Anália fez nova aposta de sucesso com o URU Mar y Parrilla em 2019, ambos na famosa rua Emília Marengo, no Jardim Anália Franco. Após 6 anos de solidez, chegou o novo empreendimento: o Vila Anália.

Um destino que vai além da gastronomia. Venha viver essa experiência.

Serviço:

(11) 2674 0843

Endereço: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco