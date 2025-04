CEU Paraíso-Alvorada oferece oficina de tecnologia e segurança digital

Aprender a navegar pelo mundo digital com mais segurança é um dos objetivos da oficina Monstros em Rede: Tecnologia e Segurança Digital, que acontece no dia 12 de abril, sábado, das 9h às 13h para professores, estudantes de pedagogia e pais, e das 14h às 16h para a comunidade em geral no Centro de Incentivo à Leitura do CEU Paraíso-Alvorada, na Vila Paraíso. A oficina é gratuita e tem classificação livre.

Ministrada pela palestrante da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa (RBAC), Gislaine Batista Munhoz, a oficina foi desenvolvida para ajudar profissionais da educação que atuam com estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental a entender como utilizar de forma segura, consciente, saudável e criativa os recursos digitais e a internet.

A oficina Monstros em Rede abordará temas como letramento digital para segurança online, limites da exposição à tela, engajamento e criação digital.

Saiba mais sobre a oficina em https://aprendizagemcriativa.org/monstros-em-rede.

Serviço

O CEU Paraíso-Alvorada fica na rua Dom Silvério, s/nº – Vila Paraíso, Guarulhos – SP