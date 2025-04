Orquestras de Guarulhos abrem temporada 2025 com espetáculo no Teatro Adamastor

A Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos e a Orquestra GRU Sinfônica sobem ao palco do Teatro Adamastor no próximo domingo (13), às 11h, para espetáculo da série Prata da Casa, que marca a abertura da Temporada 2025 das orquestras da cidade. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados na bilheteria do teatro com 1 hora de antecedência do início do espetáculo.

Sob regência do maestro Renan Vitoriano, o repertório conta com a abertura da Ópera A Flauta Mágica, do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Na sequência, as orquestras trazem a Sinfonia n° 9, do compositor theco Antonín Dvorak e encerram o espetáculo com Batuque, do compositor brasileiro Oscar Lorenzo Fernandez.

John Williams in Concert

No dia 23 de abril, quarta-feira, às 20h, o aclamado espetáculo John Williams in Concert volta ao palco do Teatro Adamastor. Sob regência do maestro Marcelo Mendonça, a Banda Sinfônica do Conservatório Municipal de Guarulhos presenteará o público com peças icônicas do cinema internacional.

Temporada 2025

Além da série Prata da Casa, que destaca e celebra o talento dos grupos musicais estáveis do Conservatório Municipal de Guarulhos, a nova temporada das orquestras de Guarulhos também serve como palco para que artistas da cidade tenham a oportunidade de apresentar seu trabalho com a série Sons de Guarulhos.

Ao longo do ano, o público terá ainda a oportunidade de conhecer artistas renomados, regentes convidados e profissionais de destaque no cenário internacional na série Convidados Especiais, e ver a revelação de novos talentos na música de concerto e explorar vasto repertório com verdadeiras joias musicais na série Música de Câmara. Além dessas séries, merece destaque a série Concerto Solidário, que demonstra o compromisso da cultura com o bem-estar da cidade ao promover ações que bene­ficiam a população de Guarulhos.

Serviço

O Teatro Adamastor fica na av. Monteiro Lobato, 734, no Macedo – Guarulhos/SP.