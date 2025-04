Prefeitura de Guarulhos oferece mentoria em evento tecnológico

A Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação desempenhou papel de mentoria no Innovation Fest, evento produzido pela instituição de ensino parceira Eniac, e destinado a estudantes dos ensinos médio, técnico e superior. O evento, que segue acontecendo ao longo desta semana, conta com palestras, oficinas práticas e o Hackaton Eniac Lab, uma competição tecnológica em que equipes formadas por estudantes disputam para oferecer a melhor solução a problemas propostos.

O time da SDCETI colocou à disposição dos jovens cientistas a experiência de seu diretor Marcos Aurélio Garcia e do chefe de seção técnica Thalles Guarani, que na noite desta segunda-feira (7) orientaram os jovens no sentido de viabilizar suas ideias tecnológicas para o desafio. Marcos explicou a participação da secretaria: “O Eniac é um importante parceiro em Guarulhos e, estando aqui como mentores, nós cumprimos nosso papel na formação de uma geração ligada aos problemas da cidade e criativa para buscar na inovação soluções para questões antigas, atuais e futuras.”

A SDCETI ainda voltará ao Innovation Fest na próxima sexta-feira (11), dia do encerramento da atividade científica, quando o chefe de divisão técnica Chrystopher Montenegro tomará parte no corpo de jurados que elegerá as equipes vencedoras nas duas categorias do Hackaton – Grupo Médio e Técnico e Grupo Graduação; cada uma delas receberá o prêmio de cinco mil reais.