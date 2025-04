Último fim de semana: Lektrik: Festival de luzes se despede de temporada no Jardim Botânico de São Paulo

A exposição LekTrik: um Festival de Luzes se despede da temporada no Jardim Botânico de São Paulo no próximo domingo (13), mas dá tempo de aproveitar os últimos dias das esculturas iluminadas na capital paulista. De quinta até o fim de semana, o público ainda pode adquirir ingressos para a última oportunidade de conhecer as artes baseadas em monumentos icônicos de diferentes partes do mundo.

Inspiradas no tradicional festival de lanternas chinesas, as peças foram produzidas de forma artesanal, com 46 mil metros de seda e 120 toneladas de aço. As esculturas levam os visitantes “do Japão à Holanda” e da “Itália à China” em poucos passos. Além disso, promovem a fauna e a flora brasileira por meio de artes dispostas ao longo do percurso com quase 40 cenários “instagramáveis”.

Antes de chegar a São Paulo, o LekTrik: um Festival de Luzes encantou visitantes em cidades como Miami, Los Angeles, Dallas e Nova York. Os ingressos estão à venda pelo site oficial da Lektrik.

Lektrik:

Funcionamento: das 17h às 22h

Ingressos: venda no site e no aplicativo da Fever e na bilheteria do Jardim Botânico

Classificação: livre para todas as idades

Site: lektrik.com/sao-paulo

Serviço Jardim Botânico:

Funcionamento: das 9h às 17h e bilheteria até às 16h

Site: ingressos.zoologico.com.br

Central de vendas/WhatsApp (das 9h às 18h20): 11 4934 6804

Endereço: Avenida Miguel Estefano, 4241, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905

Valores dos Ingressos

Promoção “Páscoa em dobro” compre 1 ganhe outro *válida até o dia 30/04

***A promoção é válida apenas para compras antecipadas feitas com pelo menos um dia de antecedência no site oficial do Zoo de São Paulo, e não se aplica a ingressos anuais nem às atrações do Zoo***

Jardim Botânico avulso: R$ 39,90 e R$ 19,90 (meia-entrada)

Zoo SP avulso: R$ 89,90 e R$ 44,90 (meia-entrada)

Combão – Zoo + Jd. Botânico +Mundo Dino +Acqua Safari: R$ 99,00

Combo Zoo + Mundo Dino + Botânico: R$ 119,90 e R$ 69,90 (meia-entrada)

Ingresso anual Zoo SP: R$ 149,90

Ingresso anual Zoo SP + Mundo Dino: R$ 199,90

Ingresso anual Jardim Botânico: R$ 299,90

Opcionais:

Passeio Aqua Safari

Funcionamento: das 9h às 16h30 e feriado até às 17h30

Valor: de R$ 29,90 por pessoa

Duração: 10 minutos

Mundo Dino

Inteiro: de R$ 59,90

Meia: de R$ 29,95

Mineração:

Valor: de R$ 39,90 por pessoa

Duração: sem limite de horário

Noite Animal:

Valor: de R$ 69,90 por pessoa