GCM salva bebê de 34 dias com manobra de desengasgo na Vila Leonor

Mais uma criança foi salva por intervenção da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos. Agentes da Patrulha Maria da Penha impediram a morte de um bebê com 34 dias de vida na sexta-feira (11), na região do Gopoúva, ao fazer uma manobra de desengasgo.

A equipe estava na praça Antônio Nader, base operacional da especializada, quando os pais chegaram pedindo socorro com o menino Samuel no colo, inconsciente e com os lábios arroxeados. Imediatamente, os agentes iniciaram os primeiros socorros e os procedimentos reanimaram a criança, que foi encaminhada, inicialmente, ao Hospital Padre Bento e, em seguida, ao Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA).

O engasgo é considerado uma emergência, e em casos graves, pode levar a pessoa à morte por asfixia. Por isso, a ação rápida dos agentes foi essencial. No hospital, após atendimento médico, o menino Samuel recebeu alta.